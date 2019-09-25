İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saldırıda yaralananların hayati tehlikesi yok

Adana’nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde özel harekat polislerini taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan 5 kişinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.


Saldırıda yaralanan 4 vatandaş ile 1 polis memuru Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Bu arada, CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, saldırıda yaralanan polis ve vatandaşlara geçmiş olsun ziyaretinde bulundu. Şevkin, "Kozan yolunda çevik kuvveti taşıyan servis otobüsüne düzenlenen bombalı saldırıda yaralanan polislerimize acil şifalar diliyor, terörü nefretle kınıyorum. Adana'mıza, Türkiye'mize geçmiş olsun" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.