Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" denildi.