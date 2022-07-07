İhlas Haber Ajansı

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Salih Kavrazlı Adana Demirspor'da

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı’yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, forvet oyuncusu Salih Kavrazlı'yı 3+1 yıllığına kadrosuna kattığını duyurdu.


Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Salih Kavrazlı ile 3+1 yıllık sözleşme imzalamıştır. Transfer sürecindeki desteklerinden dolayı Trabzonspor Kulübü Başkanı Sayın Ahmet Ağaoğlu'na, Asbaşkanı Sayın Ertuğrul Doğan'a ve Trabzonsporlu yöneticilere teşekkürlerimizi sunarız" denildi.

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