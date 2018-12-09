Salsa şampiyonunun cenazesi ailesine teslim edildi

Adana’da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir’in cenazesi ailesine teslim edildi.
Adana'da kaldığı evin balkonundan düşerek ölen salsa şampiyonu dansçı Cem Demir'in cenazesi ailesine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, dün gece evinin balkonun düşerek hayatını kaybeden salsa şampiyonu Cem Demir'in cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cem Demir'in otopsisinin ardından cenazesi ailesine teslim edildi. Salsa şampiyonu Cem Demir Muğla'nın Bodrum ilçesine defnedilecek.
Cem Demir'in yakınları ve ailesi cenazeyi teslim aldığı sırada gözyaşlarına boğuldu.