Samet Aybaba: “Adana Demirspor, ligin en iyi oynayan takımlarından olmaya aday”

Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, 1-0 mağlup oldukları Fenerbahçe maçı sonrası, “Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday. Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinden koşmaya çalıştık. Hücum planlamamız da doğru işler yaptık ama sonlandırmada eksiklerimiz ortaya çıktı” dedi.

Süper Lig'in ilk haftasında Adana Demirspor, evinde Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup oldu. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, yeni kurulan bir takım olduklarını belirterek, “Yeni bir takımız. Bu sezon çıktık. Kaliteli oyuncular transfer ettik. Geçen sezondan oyuncularımız var. Başından herkese keyif veren, coşkulu ve kazanmaya yönelik bir oyun oynayacağız diyerek başladık. Bugün herhalde bunun ışıltılarını görmüşsünüzdür” diye konuştu.

“Oyuncularımı kutluyorum”

Oyundan hiç kopmadıklarını ancak gol bölgesinde sıkıntı yaşadıklarını aktaran Aybaba, “Oyunun hiçbir bölümünde kopmadık. Sahanın her yerinden koşmaya çalıştık. Hücum planlamamız da doğru işler yaptık ama sonlandırmada eksiklerimiz ortaya çıktı. Özellikle dakika 60'dan sonra rakibe hiç pozisyon vermedik. 4-5 pozisyona girdik, atabilseydik oyunun rengi değişirdi. Yeni kurulan takımlar kazanarak maça başlayınca kazanma arzusu onları daha çok iter. Bu birliktelik daha çok hızlanır diye kazanmak istiyorduk ama olmadı futbol bu. Oyuncularımı kutluyorum” ifadelerini kullandı.

“Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptılar”

Adana Demirspor'un bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından birisi olacağını vurgulayan Samet Aybaba, “Oyuncularımın hepsi elinden geleni yaptılar. Önümüzde cuma günü maç var. Havalar çok sıcak. Oyuncularımızı konsantre etmeye çalışıyoruz. Ama ortaya çıkan bir gerçek var ki Adana Demirspor takımı bu sezon ligin en iyi futbol oynayan takımlarından biri olmaya aday” dedi.