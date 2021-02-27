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Samet Aybaba: "Saha içerisinde çok eksiğimiz var"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Gerçekten çok eksiklerimiz var ama kaliteli, iyi bir oyuncu kadromuz var.

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Gerçekten çok eksiklerimiz var ama kaliteli, iyi bir oyuncu kadromuz var. Her antrenmanda bunu geliştireceğiz" dedi.


Adana Demirspor, TFF 1. Lig'in 24. haftasında evinde Bandırmaspor'u 2-0 mağlup etti. Maç sonu basın toplantısında konuşan Adana Demirspor'un Teknik Direktörü Samet Aybaba, “Galibiyet çok güzel. Moral ve motivasyonu arttırır. Saha içerisinde çok eksiğimiz var. Her antrenmanda gelişmemiz lazım. Mental olarak da pozisyona girmede de sıkıntılarımız var. Gerçekten çok eksiklerimiz var ama kaliteli, iyi bir oyuncu kadromuz var. Her antrenmanda bunu geliştireceğiz. Önümüzde çok ciddi maçlar var. O maçlar daha hazır şekilde gidip ligin üst sıralarında olacağız" diye konuştu.

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