Şampiyonlar madalyalarını Başkan Çetin'den aldı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen tenis turnuvasında dereceye giren gençler, madalyalarını Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin'den aldı.

Adana Tenis İl Temsilciliği ile Çukurova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen tenis turnuvası, Çukurova Belediyesi Çağla Büyükakçay Tenis Kortlarında gerçekleştirildi. Gençler, Yıldızlar ve Küçükler kategorilerinde yapılan müsabakalar sonunda yapılan madalya törenine katılan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “19 Mayıs'ın 100. Yılını kutluyoruz. Büyük Önder Mustafa Kemal, 16 Mayıs'ta İstanbul'dan yola çıktı ve 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak bastı. Gazi Mustafa Kemal, bu önemli ve özel günü gençlerimize armağan etti. Bunun bir başka benzeri yok. Bunun için, gençlere bu bilinci aşılamak istiyor ve Atatürk devrimlerine bağlı bir nesil yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Turnuvayı düzenleyenlere teşekkür eden, turnuvaya katılan gençleri de kutlayan Başkan Soner Çetin, 19 Mayıs'ın kutlu olmasını diledi.

Konuşmanın ardından Başkan Soner Çetin, Adana Tenis İl Temsilcisi Feridun Açan ve Çukurova Gençlik Hizmetleri ve Spor İlçe Müdürü Bilal Oldaç, gençlere madalyalarını verdi.

Başkan Çetin tören sonunda turnuvaya katılan gençler ve aileleri ile tenis hocalarıyla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.