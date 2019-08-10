Şampiyonluk sevincini Başkan Aydar ile paylaştılar

Jui Jitsu dövüş sanatları spor dalında Türkiye birincisi olan Ceyhan Aslan Spor Kulübü'nün başarılı sporcuları Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret etti.

İstanbul'da yapılan Türkiye finallerinde 7 Türkiye birinciliği, birde altın kemer kazanan Ömer Avcı, Merthan Ozan, Yasin Değirmenci, Efekan Dopoğlu, Muhammed Kaş, Hüseyin Bahadır ve Yusuf Tuna Aktaş hocaları ve madalyaları ile birlikte Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar'ı ziyaret ederek şampiyonluk sevincini paylaştı.

Başkan Aydar, genç şampiyonlara nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, "Türkiye Şampiyonu olan aslan gibi genç sporcularımız bizleri Türkiye'de gururlandırmıştır. İlçemizden yetenekli sporcuların yetişmiş olması herkesi mutlu ettiği gibi beni de mutlu etti. Kendileriyle gurur duyuyorum. Öte yandan önümüzdeki günlerde Avrupa Şampiyonasında da Adana'yı temsil edecek ekibimize başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Türkiye Şampiyonu olan sporcular, “Bu madalyaları başkanımıza armağan ediyor, desteklerinden dolayı teşekkür ediyoruz.” dediler.