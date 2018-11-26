"Sanat" tiyatroseverlerle buluşacak

Tiyatronun usta isimleri Cihan Ünal, Can Gürzap ve Mutlu Güney'i bir araya getiren “Sanat” adlı oyun Adanalı tiyatroseverlerle buluşacak.

Tiyatronun üç usta ismi; Cihan Ünal, Can Gürzap ve aynı zamanda onların öğrencisi olan Mutlu Güney, ciddi komedi “Sanat” oyunu için aynı sahne üzerinde buluşuyor. Pahalı bir tablo yüzünden birbirine giren üç eski arkadaşın verdiği, büyük ama bol kahkahalı dostluk sınavını sahneye taşıyan “Sanat”, 22 Aralık Cumartesi ve 23 Aralık Pazar akşamı seyirciyle buluşacak.

Cüneyt Türel, Cihan Ünal ve Can Gürzap'ın 20 yıl önce birlikte rol aldıkları “Sanat” oyunu, Gencay Gürün'ün ustalıklı rejisiyle usta oyuncu Türel'in anısına yeniden sahneleniyor. AYSA Prodüksiyon Tiyatrosu tarafından sahnelenen yeni “Sanat”ın kadrosunda Cihan Ünal ve Can Gürzap'a bu defa Mutlu Güney eşlik ediyor.

“Sanat” oyunu 22 Aralık 2018 Cumartesi ve 23 Aralık 2018 Pazar akşamı saat 20.00'da Seyhan Belediyesi Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde tiyatroseverlerle buluşacak. Oyunun biletleri 0531 938 21 91 numaralı Bilet Satış Hattı üzerinden temin edilebilecek.

Oyun hakkında

Ünlü Fransız yazar Yasmina Reza'nın kaleme aldığı “Sanat”, satın alınan bir sanat eseriyle sorgulanan bir dostluk hikayesi, entelektüel tartışmaların satır arasına gizlenmiş bir hesaplaşma. 25 yıllık bir dostluğa nefret karıştıran şeyin satın alınan beyaz, bembeyaz bir tablo olması ironik gelebilir. Lakin Marc, Serge ve Yvan, çok pahalıya satın alınan bir sanat eserinin adeta enkazı altında kalacaktır. Sanatsal eleştirilerle başlayan zıtlaşmaları, gitgide onları da ele geçirip kendilerini, hayatlarını ve dostluklarını adeta bir uçuruma doğru sürükler. İç hesaplaşmalar, sert yüzleşmeler nihayetinde bitme noktasına gelen bir dostluğa uzanır.