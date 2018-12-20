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Sanata adanmış yarım asır ömür: Durmuş Ali Özkale

Eğitimci, müzisyen, şair ve yazar Durmuş Ali Özkale 74 yaşına basmasına rağmen sanatla iç içe olmaya devam ediyor.


Adana'da çeşitli korolarda bağlama çaldığını ve dersler verdiğini ve Aşık Fedai mahlası ile de Türk Halk Müziği icra eden Özkale, yarım asırdan fazla sanatla uğraştığını söyledi. Durmuş Ali Özkale bugüne kadar 30 kitabının yayınlandığını biri şiir diğeri de roman olmak üzere kitabının basıma hazır olduğunu açıkladı.


Çukurova Edebiyatçılar Derneği'nin kurucu onursal başkanı ve Ankara Edebiyatçılar Derneği'nin de üyesi olduğunu ifade eden Özkale, Fransızca öğretmeni olarak emekliye ayrıldığını ve Fransız edebiyatından şiir çevirilerinin bulunduğunu kaydetti.


İlk insanlar tarafından duvarlara başarıyla çizilen resimlerin doğaya egemen olma çabalarını simgelediğini belirten Özkale, sanatı şöyle tanımladı:


“Sanat, gerçekte belli bir dönemin duyma ve düşünce şekillerini yansıtarak yaşanılan dönemlerin uygarlığını sonraki döneme aktarır. Toplum yaşamının insan ruhu tarafından çağlara yansıtılan izdüşümüdür.”


TÜYAP Adana Kitap Fuarı'nda Türkiye Yazarlar Sendikası standında okurları ile buluşacak olan Durmuş Ali Özkale, “Ömrüm sanata hizmetle geçti. Lise ikinci sınıfta bağlama çalmaya başladım. 15'ten fazla şiirim bestelenmiştir. Bu bestelerim korolarda halen icra edilmektedir” şeklinde konuştu.

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