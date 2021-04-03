Sanatçı Emniyet Müdürü Sula; “Bu millet öldüğü gün değil unuttuğu gün ölür”

Kütüphane haftası etkinleri kapsamında Kozan'da Karacaoğlan Kütüphanesi tarafından Özden Kültür Gençlik merkezinde Kozan'lı gençlerle buluştu.

Sanatçı Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Ahmet Sula, "Gençlere etkili iletişim konusunda konferans verirken 15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz haftasında hatırlarsak ve bilirsek biz biteriz. Bu millet Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu millet et ve tırnak olmuş. Bu millet öldüğü gün değil, unuttuğu gün ölür” dedi. Kozan'a ilk kez geldiğini belirten Sula, konferansta gençlere doğruluktan dürüstlükten ve vatan sevdasından taviz vermemesi gerektiğini vurgulayarak, “Ceddimiz öyle bir medeniyetin çocuklarıyız ki bunu ülkemiz insanlığın geleceği olan gençlere cesaret vermek için anlatıyorum ve dünyanın ihtiyaç duyacağı gençlik bu gençlik. Bende bir veliyim. Gençler sosyal medyada kendini fark ettirmek için bu işin soytarılığına doğru gidiyor. Biz işgal ettiğimiz makamlarda gençlerimize fayda sağlayamıyorsak bu makamları bırakalım yerimize başkaları gelsin. Bizim kültürümüzde nefisi terbiye edeceğiz ondan sonra bir yerlere çıkacağız. Bir yanda silahım vardır, terörle mücadele ederiz, bir yanda da nefsimiz içimizde nefsimizi adam edeceğiz. İnsanların size ne dediğine aldırmayın. İnsanlara bir şey dedirtmeye çalışmayın. Bir rabbinizi bilin, bir kendinizi birde vatanınızı bilin. Evime gittiğimde ayna gördüğüm kendiminim kim olduğunu bilirim. Ne derlese desinler bu benim değil bu onların sorunu” diye konuştu.

15 Temmuz Fetullahçı Terör Örgütü'nün ülkemize ve insanlara yaşattıklarını hatırlatan Sula, “15 Temmuz'u sadece 15 Temmuz haftasında hatırlarsak ve bilirsek biz biteriz. Bu millet Türk'ü, Kürd'ü, Laz'ı, Çerkez'i bu millet et ve tırnak olmuş bu millet öldüğü gün değil unuttuğu gün ölür” dedi.

Konuşmasının ardından 15 Temmuz gecesi Fetullahçı Terör Örgütü'ne karşı vatandaşların tankların önünde verdiği milli mücadeleyi hazırladığı video ile aktaran Sula, salonda sinevizyon sonrası ağlayan gençleri sahneye alarak bu ülkenin yıkılmayacağının örneği olduğunu ifade etti.

Sunumların ardından protokol üyeleri ve gençler tarafından Sanatçı Emniyet Müdürü Ahmet Sula ve Sanatçı Alperen Kekilli'ye teşekkür plaketi ve hediyeler takdim edildi. Ayrıca Karacaoğlan Kütüphanesi tarafından bu yıl en çok kitap okuyan gençlere ödülleri verildi.