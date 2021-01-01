Sanatçılar yeni yıla sanal sergiyle girdi

Türkiye Güzel Sanat Eseri Sahipleri Meslek Birliği (GESAM) Adana Şube Başkanı Gülşen Doğan, 2020 yılının dünya genelinde hiç kimse için iyi geçmediğini, başta yeni tip korona virüs olmak üzere, kadın cinayetleri, çocuk istismarları, hayvan hakları ihlalleri, orman yangınları, sel ve deprem felaketlerinin art arda geldiğini belirterek, "Virüsün etkisiyle sevdiklerimizi kaybetmemizin acısının yanı sıra sağlık sorunları, bozulan eğitim sistemi, ekonomik sıkıntılar, bedensel sağlığımız gibi ruhsal sağlığımızı da etkilemiştir. Bu yüzden fiziksel olarak gerçekleştiremediğimiz, bitme noktasında olan sosyal ve sanatsal faaliyetlerimizi internet aracılığı ile sanal ortamda icra etmeye çalışmaktayız” dedi.

En kısa zamanda bir araya gelerek sanatı yerinde yaşayıp o havayı soluyabilmeyi umduklarını ifade eden Doğan, şunları kaydetti:

“2020 hiç hoş geçmedi bu nedenden dolayı interaktif serginin adını 'Hoş Gel Yeni Yıl' olarak adlandırarak sanatseverlerin beğenisine sunduk. GESAM Adana Şube Başkanlığı tarafından üçüncüsü düzenlenen sanal serginin sanatçılar ve izleyiciler tarafından yoğun ilgi görmesi bizleri mutlu etmiştir. Hiçbir şey eskisi olmayacak deniliyor. Biz de yeni normal yaşama göre hareket ediyoruz. Online sergimizle daha çok sanatçı ve sanatsevere ulaşıyoruz. Katılımlar daha yüksek oluyor ve daha çok insan sergimizi izliyor. Bir kez daha gördük ki yüzyıllardan bu yana insanların hayatında sanat hep var olmuştur ve ruhumuza tatlı bir dokunuşla bizleri var etmiştir. Sanatsız bir yaşam düşünülememektedir. Zorlukları ve sıkıntıları geride bırakmak temennisiyle daha güzel, daha yaşanabilir bir dünya için el ele verelim. Mutlu kadınlar, çocuklar, hayvanlar, yemyeşil ormanlar, eğitimli insanlar ve sahnede sanatçılar olduğu bir dünya olması dileği ile 2021 yılının tüm dünyada sağlık mutluluk başarı ve barış getirmesini diliyoruz.”