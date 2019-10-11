Sanayicilere, "Arabuluculuk" anlatıldı

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Müdürlüğü'nce, AOSB Akademi kapsamında, alanında en etkin kişilerin katılımı ile ticari anlaşmazlıklarda önemli bir çözüm merci olan “Arabuluculuk” uygulaması tüm yönleriyle anlatıldı.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, Seyhan Salonu'nda düzenlenen seminerin açılışındaki konuşmasında, Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanlığı destekleri ile gerçekleştiren "İş Uyuşmazlıklarında ve Ticari Uyuşmazlıklarda Dava Şartı Arabuluculuk" konulu seminerde verecekleri değerli bilgilerden dolayı Adalet Bakanlığı Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu ve diğer konukları ile seminerin katılımcılarına teşekkür etti.

Arabuluculuk sisteminin sanayicilere, özellikle yurt dışına ihracat yapan firmalara çok katkı sağladığını ve yaptıkları ticaretin daha güvenilir olmakla birlikte iş yükünü hafiflettiğini belirten Başkan Bekir Sütcü, “Bu anlamda bugünkü eğitimin çok faydalı olacağına inanıyorum” dedi.

Arabuluculuk Dairesi Başkanı Umut İlhan Durmuşoğlu, Arabuluculuk Kanun ve Yönetmeliği yürürlüğe girdiğinde Türkiye'de resmi anlamda arabulucu olmadığını anımsatarak, bu süreci şöyle anlattı:

“Ben de o dönemde yani 2013 yılında Adalet Bakanlığı'nda 5 yıllık Cumhuriyet Savcılığı görevinden sonra tetkik hakimi olarak göreve başlamıştım. Tabi biz süratli bir şekilde arabulucuların yazılı ve uygulama sınavlarını yapmak sureti ile 2014 yılının başlarında ilk arabulucuların Adalet Bakanlığına kaydolması ile fiilen bu sistem başlamış oldu. Başlangıçta sadece 4 yıl içinde 20 bin uyuşmazlık arabuluculuk yolu ile çözümlendi. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda az bir miktar değildir. Bugün arabuluculukta başarı oranımız yüzde 70 seviyesi ile oldukça yüksek bir düzeydedir. 2018 Ocak itibari ile iş uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk uygulaması başlamış oldu. Hak haktır, işçinin hakkı da haktır, işverenin hakkı da haktır. Tabi ki kimsenin hakkı kimsede kalmamalı.”

Durmuşoğlu, Türkiye'nin 7 Ağustos 2019 tarihinde uluslararası Singapur Sözleşmesini imzaladığını anımsatarak, “46 devlet şuan imzacı olarak bulunuyor. Bu sözleşme ile birlikte siz bir yabancı ülkeye mal verip bir uyuşmazlığınız olduğunda; uyuşmazlığınızın arabuluculuk yolu ile çözdüğünüzde karar o ülkenin mahkemelerinden verilmiş bir karar gibi o ülkede ilamlı icraya konulabilecek” dedi.

Avukat - Arabulucu Eğitmen Yurdagül Gündoğan ise, “Arabuluculuk süreçlerine mümkün olduğunca bizzat siz katılın. Çünkü sizi temsil eden kişi orada gelişen sürpriz durumlara belki gerekli tepkiyi veremez. Siz farklı durumlarda daha farklı bir çözüm önerisi geliştirebilirsiniz. Belki de o anda temsilcinize verdiğiniz sınırın daha altında bir miktarı kabul etme takdirini kullanabilirsiniz” önerisinde bulundu.

Gündoğan, Mevlana sözlerinden de örnek vererek, konuşmasını şöyle tamamladı:

“Avukatınızla bu süreçte sürekli görüşün avukat desteği hukuki şartını daha iyi yönlendireceği için daha sağlıklı bir süreç yönetirsiniz.” Son söz olarak şunu söyleyeyim; Yar ile uzlaşan yarsız kalmaz, Alıcı ile uzlaşan müflis olmaz. Geceden korkmadığı için aldı ay ışığını. Diken ile uzlaştığı için aldı gül kokusunu" demiş Mevlana.”

Seminerde ticari arabuluculuk konusunda sunum yapan Avukat - Arabulucu Umut Metin, “ İyi şirket davası az olan şirkettir. Hukuk departmanlarını yalnızca dava takip eden, alacak tahsili hizmeti veren değil, koruyucu hukuki hizmet sunan etkin birimler halinde yapılandırınız. Yabancılarla olan ticari ilişkilerinizde arabuluculuk yönteminden faydalanabileceğinizi dikkatinize çekerim” dedi.

Seminerde iş-işveren arasındaki arabuluculuk konusunda sunum yapan Avukat - Arabulucu Burak Aslanpınar “ Arabuluculuk, noterdeki sözleşmelerden de hukuken daha güvenli ve maliyet avantajı nedeniyle de daha çok tercih edilmelidir” diye konuştu.

Arabuluculuk süreçleri ile işçi-işveren ilişkileri yanında, şirketler arası arabuluculuk ve iş insanının arabuluculuktan en isabetli şekilde faydalanabilmesi konularında detaylı bilgi aktarılan seminerde; konuşmacılar, katılımcılardan gelen soruları da yanıtladılar.

Seminere, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Onatça ve Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Hilal Aksöz, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar sanayiciler ve çalışanları katıldı.