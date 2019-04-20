Sanayicilere demiryolu fırsatları anlatıldı

Ş. Bölge Müdürü Abdurrahman Şeref Uğur, demiryolu taşımacılığının, karayoluna göre daha avantajlı olduğunu söyledi.

Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı (AOSB) ve TCDD Adana Taşımacılık A.Ş. Bölge Müdürlüğü işbirliğinde, AOSB Seyhan Salonu'nda düzenlenen toplantıda; Mersin Liman İşletmesi ve İskenderun Liman İşletmesi Müdürlükleri ile Arkas Lojistik yetkilileri, "TCDD Adana Taşımacılık A.Ş. Bölge Müdürlüğü'nün Yük ve Yolcu Taşımacılığında Bölgemizdeki Yeri ve Sunduğu Fırsatlar" konusunda sunum yaptılar.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü, toplantının açılışındaki konuşmasında, konuklarına toplantıya katılımlarından dolayı teşekkür ederek, “Adana Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığı olarak, burada en büyük gayemiz sanayicilerimizin üretime ve istihdama odaklanması için gerekli her türlü hizmeti en ekonomik yoldan temin etmektir. Demiryollarının AOSB'mizin içinden geçmesi de bizim için önemli bir avantajdır. Ülke ekonomisine katkı sağlayacak her türlü hizmeti yapmak bizim öncelikli görevlerimizin başında gelmektedir” diye konuştu.

Demiryolu sektöründe serbestleşme

Ş. Bölge Müdürü Abdurrahman Şeref Uğur, demiryolu sektöründe serbestleşme hakkında bilgi vererek,“2013 yılında çıkarılan Türkiye Demiryolu Ulaştırmasının Serbestleşmesi Kanunu kapsamında TCDD yeniden yapılandırılarak TCDD “Demiryolu Altyapı İşletmecisi” olarak tanımlanmış, sermayesinin tamamı devlete ait olan Ş. ise “Demiryolu Tren İşletmecisi” olarak 2017 yılında faaliyetlerine başlamıştır” dedi.

Uğur, özel sektörün kendilerine ait araç, personel ile yük ve yolcu taşımacılığı yapmasının önünün açıldığını belirterek, “Serbestleşme ile Türkiye demiryolu taşımacılık sektörünün diğer taşımacılık türleri karşısında rekabet gücünü ve taşıma payını artırmak ve demiryolu taşımacılığının kendi içinde rekabete açılması hedeflenmiştir” şeklinde konuştu.

Uğur, demiryolu taşımacılığının, karayoluna göre daha avantajlı olduğunu belirterek, bunu bir de örnekle detaylandırdı. Uğur, İskenderun Liman ile Adana arası taşıma ücretinin mukayesesini yaparken, şunları söyledi:

“İskenderun Limandan (Sarıseki dahil) - Adana Org.Sanayi Bölgesinde X Firmasına 40.lık konteyner boş - dolu (gidiş-geliş)

Karayolu Taşıması seçeneği

Fabrika- Liman arası direkt sevkiyat

Taşıma ücreti: 950 TL + KDV

Demiryolu Taşıması Seçeneği

a) Yakapınar'dan İsk./Sarıseki Limanlarına Liman demiryolu gidiş-geliş: 375 TL

b) Karayolu ile fabrikadan Yakapınar Loj.Merk. gidiş-geliş + Yakapınar'da Kalmar indir-bindir hizmeti 350 TL ve toplam 725 TL'dir.”

Toplantıda, yolcu servis müdürü Murat Arıkmert ve lojistik müdür yardımcısı Osman Yıldırım da yaptıkları sunumda, AOSB'nin içinden geçen demiryollarının nasıl avantajlı kullanabileceğini anlattılar.