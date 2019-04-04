Sanayicilere "Trade Map Kullanımı ve Dış Ticaret Pazar Analizi" eğitimi

Adana Organize Sanayi Bölgesi'nde (AOSB), ihracat yapan firmalara ilgili kurum ve firmaların istatistiki güncel verilerini sağlayarak, doğru ve güncel dış ticaret bilgilerine ulaşmalarını sağlayan "Trade Map" sitesinin kullanımı anlatıldı.

AOSB Başkanlığı ile Adana Sanayi Odası (ADASO) işbirliğinde sanayiciler ile dış ticaret departmanları çalışanlarına yönelik düzenlenen “TradeMap Kullanımı ve Dış Ticaret Pazar Analizi” konulu eğitim AOSB Ceyhan Salonu'nda gerçekleştirildi. ADASO Projeler Birimi Koordinatörü Gülhan Özdemir'in konuşmacı olarak katıldığı eğitimde ticari istihbaratın büyük önem taşıdığı günümüz piyasasında; ülkelerin ithalat-ihracat verilerinin rahatlıkla elde edilebileceği, "Trade Map" sitesinin kullanımı anlatıldı.

Özdemir, Trade Map'in, Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından, dış ticaret ile ilgili kurum ve firmalara istatistiki güncel veriler sağlayarak doğru ve güncel dış ticaret bilgilerine ulaşmalarını sağlayan bir bilgi servisi olduğunu söyledi.

Online veritabanı üzerine kurulu olan sitenin, Uluslararası Ticaret Merkezi tarafından tanımlı 220 ülkenin ve (GTİP koduna göre) 5 bin 300 ürüne ait resmi dış ticaret verilerini karşılaştırmalı olarak, geriye dönük 2001 yılına kadar aylık, yıllık ve çeyrek dönemler şeklinde analiz etmeye imkan sağlayan, kullanıcı dostu ve hedef odaklı bir kaynak olduğunu ve dünyadaki uluslararası ticaret uzmanları tarafından başvurulan birincil kaynaklar arasında yer aldığını ifade eden Özdemir, şunları kaydetti:

“Trade Map, Uluslarararası Gümrük Tarife İstatistiki Pozisyonu Tarife Cetveli (Harmonized System - GTİP) sınıflandırma sistemini temel alan bir yapıda işlemektedir. GTIP sınıflandırma cetveli sistemi 12'li koda verilen bir isimdir. Gümrüklerde ürünlerin sınıflandırılması amacıyla her ürün grubuna verilen kodu ifade etmektedir. Trade Map dünya genelinde kabul görmüş bu sistemi temel alarak, kullanıcılara ürün ve pazar analizinde ve bilgiye ulaşmada kolaylık sağlamaktadır.”

Özdemir, dış ticaretin ülkeler tarafından stratejik olarak ele alındığını, uluslararası ticarette ürünlere ait detay ve karşılaştırmalı bilgilere tek bir kaynaktan erişmenin büyük bir avantaj oluşturacağına dikkati çekerek, “Trade Map aynı zamanda ürün bazında, ortalama fiyat bilgisi, tedarikçi ülkelere olan ortalama uzaklık, tedarikçi yoğunluğu gibi, ihracat uzmanlarının pazar analizlerini güçlendiren ilave verilere de kolaylıkla ulaşmayı sağlamaktadır” dedi.

Gülhan Özdemir, Trademap'in; kolay ve kullanıcı dostu arayüzü ile birlikte ana seçim menüsünde ‘ülkeye göre', ‘ürüne göre', ‘potansiyel pazardaki rekabet' olmak üzere farklı seçeneklerde arama seçeneği sunduğunu belirtti.

Stratejik düşünmenin önemi anlatıldı

Özdemir, günümüz ihracatçılarının artık stratejik düşünmek durumunda olduklarını, bunun da uzun vadede çalışma ve analiz yaparak mümkün olabileceğini belirterek, “Dış ticaret uzmanlarımızın, bir ülkeyi neden pazar seçtiklerini veya seçmediklerini, potansiyel pazardaki ithalat trendinin büyüklüğünü, ihraç konusu ürünün ilgili pazarlardaki rekabet düzeyini bilmeleri gerekir” diye konuştu.

Toplantıda, bölgede faaliyet gösteren firmaların ihracat rakamlarını arttırmaya yönelik üretim, pazarlama, lojistik süreçlerinin de ihracat çalışmalarını destekleyen önemli unsurlar olduğu, ilave hangi adımların atılması gerektiği ve bu hususta firmaların duyduğu ihtiyaçları belirlemeye yönelik konular da görüşüldü.