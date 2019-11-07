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Sanayiciye asfalt hizmeti

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi’nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı Yol Şube Müdürlüğü ekipleri, Yüreğir Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi'nde asfaltlama çalışmalarına devam ediyor.


Yüreğir ilçesinde 110 dönüm arazi üzerine kurulu 450 iş yerinden oluşan Karşıyaka Yeni Sanayi Sitesi, Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin çalışmaları ile daha sağlıklı ve daha modern üretim ortamına kavuşuyor.


Kışın çamur, yazın toz içinde çalışan sanayicilerin asfalt sorununu çözmek için harekete geçen Büyükşehir ekipleri, sanayi sitesinde faaliyet gösteren esnafın daha rahat üretim yapabilmesi amacıyla yolları asfaltlıyor.


Sanayi sitesi esnafı, asfaltlama çalışması için Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a teşekkür etti.

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