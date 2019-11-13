Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Araştırma ve Koordinasyon Genel Müdürlüğünce düzenlenen "Sanayinin Çırakları Geleceğin Yıldızları" projesi, ilk iki takımın müsabakası ile başladı.

Adana Sümer Öğrenci Yurdu Halı Sahası'nda başlayan ilk maça Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın vuruşu ile start verildi. Yüreğir Kültür Merkezinde açılış töreni ve malzeme dağıtımı yapılmasının ardından Sümer Öğrenci Yurdu Halı Sahası'nda ‘Kuzey Yıldızı ile Mesleki Eğitim 2' arasında oynanan ilk müsabakada; Kuzey Yıldızı Takımının attığı 1 gole karşılık, Meslek Eğitim-2 takımı 13 gol atarak rakibine karşılık farklı bir şekilde mağlup oldu.

Turnuvanın ikinci maçında ise Aslanlar Takımı, Çıraklar Takımını 6-4 yenerek turnuvaya devam etme şansını yakaladı.

"Sanayinin çırakları Adana'nın yıldızları olacak"

Turnuvaya start veren Adana Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak, şunları söyledi:

“Öncelikle turnuvaya katılan Mesleki Eğitim gören ve sanayide çırak olarak çalışan tüm sporcu kardeşlerimi kutluyorum. Amacımız bu proje ile yapacağımız sportif faaliyetle gençlerimizi yorucu, meşakkatli çalışma programlarından bir nebze de olsa uzaklaştırmak ve onlara eğlenceli bir ortam hazırlamaktır. Proje sonunda da gençlerimizin Adana'mızın birer parlayan yıldızı olacaklarına ve birçok alanda bizleri gururlandıracaklarına inancım tamdır."

Turnuvanın ikinci günü saat 17.30'da Mobilya- Yıldızlar adlı takımlar ile ikinci maç saat 18.30'da Mavi Cephe ile Gençlik Takım arasında yapılacak maçlarla devam edecek.