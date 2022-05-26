Sanayinin liderleri açıklandı... Adana ilk 10'da

Buna göre Adana, 3 bin 926 üründe üretim kapasitesine göre ilk 3'e en fazla giren iller sıralamasında 301 ürün ile 10. sırada yer aldı.

Adana Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Sanayinin Liderler Programı kapsamında iller incelediğinde İstanbul'un bin 809 ürünün her birinde sahip olduğu üretim kapasitesiyle ilk 3 ilden biri olarak yer aldığını, İstanbul'u bin 28 ürünle İzmir, 772 ürünle de Kocaeli'nin takip ettiğini belirtti.

Adana'nın ise sıralamada 104 üründe birinci, 102 üründe ikinci ve 95 üründe de üçüncü olarak toplamda 301 ürün ile 10. sırada yer aldığını kaydeden Kıvanç, "Bu tablo aslında Adana'nın ne kadar geniş bir üretim çeşitliliği olduğunu gösteriyor” dedi.

Önümüzdeki dönemlerde Adana'nın geniş üretim yelpazesi, üretim kapasitesi ve yeni yatırım alanları ile bu rakamın çok daha yukarı çıkacağına inandığını belirten Kıvanç, “Adana geniş üretim yelpazesi ile bu yıl ilk defa düzenlenen Sanayinin Liderleri Programı'na önemli bir derece elde etti. Ümit ediyorum ki bu sayılar önümüzdeki dönem de artmaya devam edecek” diye konuştu.

TOBB'a bağlı Odalar tarafından hazırlanan ve TOBB tarafından onaylanan sanayi kapasite raporlarının bir araya gelmesi ile oluşan, içerisinde 90 bin üreticinin makine parkı, üretim, ham madde ve iletişim bilgilerinin yer aldığı TOBB Sanayi Veritabanı'na kayıtlı verilerden derlenen program, yaklaşık 4 bin farklı ürün için üretim kapasitesine göre oluşturuldu.

Sanayinin Liderleri Programı içerisinde; sektörel bazda birinci, ikinci ve üçüncü iller ile bir önceki yıla kıyasla sektörel bazda üretim kapasitesi değişim oranları belirlendi. Yaklaşık 4 bin farklı ürün için üretim kapasitesine göre oluşturulan programa göre, 2021'de 4 bin üründen 2 bin 463'ünde, yani yüzde 62'sinde üretim kapasitesi arttı.