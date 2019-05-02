"Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Proje Yarışması" ödülleri sahiplerini buldu

Adana Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) Başkanlığı'nın, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile ortaklaşa gerçekleştirdiği “Sanayiye Uygulanabilir Öğrenci Projeleri Yarışması” ödülleri törenle dağıtıldı.

Ödül töreni öncesinde, Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda “Kariyer Günü” etkinliği düzenlendi. Öğrenciler, Meslek Yüksekokulunun bahçesinde stand açan firmaları tanıma fırsatı buldu. Öğrenciler burada iş ve staj başvuruları ile ilgili formlar doldurup merak ettikleri konularda bilgi alıp, firma yetkilileri ile sohbet ettiler.

Adana Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, törendeki konuşmasında, “TÜBİTAK araştırmalarına göre sanayimiz endüstri 2.0 ile 3.0 arasında. Biz önce endüstri 4.0'ı anlamalı, uygulamalıyız ki 5.0'a geçebilelim. İş dünyasının endüstri 2.5 seviyesinde olduğunu unutmadan gerekli yatırımları yapması gerekiyor. Kamu ve özel sektör ile üniversitelerin endüstri dönemi geçişlerinde birbirlerini desteklemeli. Bu işbirliğine daha fazla eğilmeli genç beyinlerin önünü açmalıyız” diye konuştu.

Çukurova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar, açılış konuşmasında, ÇÜ'ye bağlı AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nun sayılı meslek yüksekokullarından birisi olduğunu belirterek, “Okulumuz Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı ve AOSB'nin katkıları ile günden güne gelişmektedir. AOSB Bölge Başkanlığı tarafından yapılmış olan makine laboratuvarı ve Türk Telekom tarafından yaptırılan laboratuvar sayesinde öğrenciler teorik eğitime destek veren uygulamalı eğitimlerini yapabilmektedir. AOSB'nin sunduğu bu imkanlar sayesinde okulumuzun eğitim kalitesi de günden güne artmaktadır” dedi.

Kibar, bu imkanlar İçin AOSB yönetimine teşekkür etti.

AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü de göreve geldiklerinde kurulu bir organize sanayi ile karşılaştıklarını ama her gelenin daha iyisini yapması gerektiği bakış açısı ile AOSB'nin her yönden gelişimi için ellerinden geleni yaptıklarını söyledi.

Sütcü, bu çabalarının bir örneği olarak Meslek Yüksekokulu'nu bölgelerine kazandırdıklarını ifade ederek, “8 yıl geride kaldı Sürekli olmasa da mümkün olduğu kadar hocalarımızla istişare ediyoruz neler yapabileceğimizi konuşuyoruz. Sanayiye daha çok öğrenci kazandırmak istiyoruz, bunun için çaba sarf ediyoruz. Eskilerin deyimi ile eli anahtar tutan, koluna altın bilezik takmak isteyen varsa organize sanayimizi değerlendirsin. Bana göre daha doğrusu bana hayatın öğrettiğine göre, teorik bilgiler ile pratik bilgileri birleştirmezsek hayatta başarılı olamayız. Bu etkinlikte emeği geçen tüm sanayicilerimize, jüri üyelerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyor, projeleri ile yarışmamıza değer katan tüm öğrencilerimizi kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi AOSB Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan amaçlarının öğrenci ile sanayiciyi buluşturmak ve sanayicinin aradığı aranan elemanı temin etmek olduğunu belirterek, “Bu yarışmaya 69 adet proje başvurusu yapıldı. Bunlardan 15 tanesi iyi fikir kategorisinde, diğer 54 tanesi sanayiye uygulanabilir proje kategorisinde yarışmıştır. Bu yarışma sürecinde projelerin yapılması sırasında AOSB tarafından yaptırılan makine atölyesi ve Türk Telekom tarafından yaptırılan laboratuvar öğrencilerimiz tarafından kullanılmıştır. Yarışmada emeği geçen herkese çok teşekkür ederim” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Ahmet Mahmut Kılıç'ın moderatörlüğünde “Endüstri 4.0'” konulu panel gerçekleştirildi. Panele Güney Çelik Hasır Firması Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Ferhat Akgüngör, Kastamonu Entegre Fabrika Direktörü Ergin Turan, Prof Dr. Faruk Karadağ ve Dr. Öğretim Üyesi Durmuş Ali Bircan konuşmacı olarak katıldı.

AOSB Başkanı Bekir Sütcü ve ÇÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kibar'ın panelistlere teşekkür plaketi sunumunun ardından “Sanayiye Uygulanabilir Proje Yarışmasının jüri üyeleri Ahmet Ferhat Güngör, Yusuf Cenk Dağsuyu, Mehmet Ulusoy ve Neriman İçer'e teşekkür plaketleri Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan tarafından verildi.

Proje yarışmasında “Reina” isimli proje ile birinci olan Muhammed Veli Ekinci, Mert Ak, Eren Yılmaz ve Görkem Öviç'e ödülü Vali Yardımcısı Mustafa Yavuz, “Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Keyifli Yürüyüşler” projesi ile ikinci olan Metin Lale'ye ödülünü Ç.Ü. Rektörü Prof Dr. Mustafa Kibar, “Motor Verimliliği İçin Proaktif Ölçüm Cihazı” projesi ile üçüncü olan Meriç Nayır'a ödülünü AOSB Yönetim Kurulu Başkanı Bekir Sütcü sundu.

“Alternatif Enerji Dönüşümü” projesi ile jüri özel ödülünde birinci olan Tunahan Çağrı Dinçer'e ödülünü Ç.Ü. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Şeref Erdoğan, “ İndüksiyon ısıtıcılı havya altlığı” projesi ile ikinci olan Musa Yorulmaz'a ödülünü ise AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara verdi.

En İyi Fikir kategorisinde “Boyadan Elektrik Üretimi” projesi ile birinci olan Mahmut Gazi Akgün ve Esra Kiraz Bakadur, “İşitme Engelliler için Uyandırma Amaçlı Titreşimli Yastık” projesi ile ikinci olan Özkan Koyuncu ve Ferhat Yüzük ile “Hava Yastıklı Asansör” fikirli projesi ile üçüncü olan Sergen Taş ödülünü Prof. Dr. Nigar Yarpuz Bozdoğan'ın elinden aldı.

Yarışmanın birincisine 5 bin TL, ikincisine 3 bin TL, üçüncüsüne 2 binTL, 2 jüri özel ödülünün sahibi biner TL ile en iyi fikir birincisi bin TL, ikincisi ve üçüncüsü ise 5 yüz TL para ödülü kazandı.

Törene, Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Şeref Erdoğan, AOSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Kaya, AOSB Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Kara, Denetim Kurulu Üyesi Mustafa Fidan, AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği Başkanı Nihat Sözütek ile Çukurova Üniversitesi Fakülte Dekanları ve Yüksekokul Müdürleri ile akademisyenler, öğrenciler ve sanayiciler de katıldı.