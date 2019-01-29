Sancak: "Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar"

Lig'de mücadele eden Adana Demirspor'da Kulüp Başkanı Murat Sancak, takımı şampiyon yaptıktan sonra kulübü doğru yönetime daha az borçla devredeceğini belirterek, "Bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek görevimi bırakırım. Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar" dedi.

Murat Sancak, Adana Demirspor Teknik Direktörü Yılmaz Vural'ın, "Murat Sancak, 100 milyon TL gibi bir para harcadı. Haliyle yönetim kuruluyla birlikte takımdan beklentileri çok yüksek. Biz de yönetim kurulumuzun ve taraftarlarımızın üzüntüsünü paylaşıyoruz. Sıfırdan kurulmuş bir takımın ilk senesinde ligden çıkması zor" şeklindeki açıklamasına sosyal medya hesabından cevap verdi.

Bu haberin yanlış olduğunu belirten Sancak, "Kulübü teslim aldığımızda 49.5 milyon borcu vardı. Evet transferler yaptık, 2 futbolcumuz kalmıştı. Ara transferlerle beraber toplam borç bile bu kadar değil. Siz rahat olun bu kulübü şampiyon yaptıktan sonra doğru yönetime daha az borçla devredeceğim. Benden duymadığınız hiçbir habere de inanmayın" ifadelerini kullandı.

Sancak açıklamasında şunları kaydetti:

"Ayrıca bırakıp gitmemi bekleyen Adana Demirspor düşmanları şunu bilsinler ki üst lige çıktıktan sonra yine en iyisi olmaya uğraşacağız. Bir gün bu kulübe sahip çıkacağına inandığım, güvendiğim insanlara teslim ederek bırakırım. Sakın akbabalar beklemesinler avuçlarını yalarlar."