İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Şanlıurfalı atletler Adana'da 8. oldu

Adana’da düzenlenen Kross Ligi Finali’nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı 8.

Adana'da düzenlenen Kross Ligi Finali'nde, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Kız Takımı 8. oldu.


Türkiye Atletizm Federasyonu Turkcell U18 Bölgesel Kross Ligi Finali, Yaşar Kemal Yürüyüş ve Koşu Parkuru'nda düzenlendi. Yarışmada Hastavuk'un sponsor olduğu Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Gençlik Spor Kulübü Atletizm Takımı, 8. oldu.


Antrenör Cuma Canberk, yaptığı açıklamada, “Korona virüs bizleri de etkiledi. Zor şartlarda antrenman yaptık. Burası bizim hiç hazırlanmadığımız bir parkur. Yine de ben takım olarak sporcularımı tebrik ediyorum. Güzel koştular. Takım halinde 8. olduk. Yine de kötü değil” diye konuştu.


Sponsorları Hastavuk'a da teşekkür eden Canberk, “Sponsor gerçekten olmazsa olmazlarımızdan. Ben Hastavuk firmasına çok teşekkür ediyorum. Bizim her zaman yanımızda oldular. Bir sıkıntımız olduğunda bize el uzattılar” dedi.


Yarışmada 7.'lik elde eden 15 yaşındaki Nidanur Toprak ise daha çok çalışacaklarını aktararak, “Burada elimizden geleni yaptık. Gönül isterdi ki ilk 3'e girmek. Biz hiç çimende hazırlanmadık ama elimizden geleni yaptık. Sponsorumuza da teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.