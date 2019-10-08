Şanlıurfalı öğrenciler Adana'da

İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan "Biz Anadoluyuz" projesi kapsamında Şanlıurfa'dan Adana'ya gelen 40 öğrenci Adana Valiliğini ziyaret etti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde bulunan 21 ilden 15 yaş altı 50.000 çocuğun farklı şehirleri ziyaret etmelerinin sağlandığı, illere düzenlenen geziler ve illerde gerçekleştirilen sosyal sorumluluk faaliyetleri vesilesiyle çocuklarda gönüllülük, dayanışma, iyilik, hoşgörü kavramlarının oluşması ve geliştirilmesi, çocuklarda oluşturulan milli ve manevi değerler ve bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının amaçlandığı “Biz Anadoluyuz'' projesi kapsamında; Şanlıurfa'dan Adana'ya gelen 40 öğrenci, Vali Mahmut Demirtaş tarafından Valilikte kabul edildi.

Vali Yardımcısı Zafer Öz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulkadir Ataşbak'ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında bir açıklamada bulunan Vali Demirtaş, "Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşayan öğrencilerimizin daha önce hiç gitmedikleri şehirlerde farklı kültürleri, tarihi ve doğal güzellikleri görüp tanıması farklı illerin kültürel değerlerinin yanı sıra ortak değerlerin de paylaşılmasına vesile olan projede katkısı bulunan herkese teşekkür ediyor, öğrencilerimizi ilimizde ağırlamaktan memnuniyet duyuyorum" dedi.

Öğrenciler, kabulü ve ilgisinden dolayı Vali Demirtaş'a teşekkür ederek ziyaretlerini sonlandırdı.