Sarıçam Deresi aydınlatılıyor

Yüreğir Belediyesi ile Enerjisa arasında yapılan işbirliğiyle Sarıçam Deresi'nin Yüreğir'den geçen 5600 metrelik kısmı boydan boya aydınlatılıyor.

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Enerjisa Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş Bölge Müdürü Özgün Ersoyoğlu ile birlikte Şehit Erkut Akbay Mahallesi Sarıçam Deresi etrafında yapılan aydınlatma çalışmalarını yerinde inceledi. İnceleme esnasında açıklamalarda bulunan Başkan Kocaispir, derenin aydınlatılması ile bölgenin daha güvenli olacağını ifade etti.

Sarıçam Deresi ile ilgili başkan adaylığı döneminde verdiği proje sözünü hatırlatan Başkan Kocaispir, 2019 yılında Adana'da yaşanan sel felaketinin ardından projede revizyona gitmek zorunda kaldıklarını belirterek, “Biz hatırlanacağı üzere belediye başkan adaylığımız döneminde peyzaj alanı olarak Yüreğirli hemşehrilerimizin hizmetine kazandırılmasıyla ilgili bir proje sunmuştuk. Fakat daha sonra 2019 yılında meydana gelen sel felaketinde Sarıçam Deresi'nden akan o azgın suları görünce maalesef bu projemizde revizyona gitmek zorunda kaldık. Daha sonra Enerjisa yetkilileri ile yaptığımız görüşmelerde derenin boydan boya çift taraflı olarak aydınlatılması konusunda mutabakata vardık” dedi.

Zehir tacirlerinin alanı olmuştu

Sarıçam Deresi'nin durumunu Adana ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e detaylı bir şekilde aktardıklarını kaydeden Başkan Kocaispir, “Enerji Bakanımız Adana'mızı ziyaret ettiğinde, mahallelerimizden geçen Sarıçam Deresi'nin sadece kötü bir görüntüsü ve karanlık olması değil, aynı zamanda çocuklarımızı zehirleyen uyuşturucu satıcılarının da alanı haline geldiğini kendilerine arz etmiştik. Bakanımızın talimatı, Enerjisa yetkililerinin de gösterdiği yaklaşımla derenin aydınlatılması ortak bir proje haline dönüştü” diye konuştu.

Sarıçam Deresi'nin 5600 metre uzunluğundaki kısmının Yüreğir ilçesi sınırlarından geçtiğini belirten Başkan Kocaispir, şöyle devam etti:

“2021 yılı içerisinde toplam 5600 metrelik kısmı, yani 2800 metresi güney yakası 2800 metresi kuzey yakası olmak üzere şu an aydınlatma çalışmaları devam ediyor. Derenin içinin aydınlatılmasını özellikle biz belediye olarak yetkililerden talep ettik. Çünkü güvenlik açısından derenin içinin de aydınlatılmasını uygun gördük. Sağ olsun Enerjisa yetkilileri de bu talebimize olumlu yaklaştılar. İnşallah 2022 yılında da kalan kısmı, ikinci etabın aydınlatılması tamamlanmış olacak. Böylece bu mahalleler üzerinde yaşayan binlerce Yüreğirli hemşehrimiz hem Sarıçam Deresi'nin aydınlatıldığı, güvenlik kaygılarının en aza indirildiği bir süreci birlikte yaşamış olacaklar hem de burası son derece keyifli ışıl ışıl bir alan haline gelecek.”

Aydınlatma çalışmaları tamamlandığında dere etrafında düzenleme yapacaklarını da dile getiren Başkan Kocaispir, “Aydınlatmayı takiben biz de belediye olarak gerek kaldırımda gerek derenin iç kısımlarında mümkün olduğu ölçüde peyzaj ve bitkilendirme çalışmaları yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız” dedi.