Sarıçam deresinde 5,5 km alan temizlendi

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir'in neresinde bir sorun varsa müdahale etmeye çalışacaklarını belirtti.

Başkan Kocaispir, ilçe belediyesi sorumluluk alanında olmamasına rağmen Sarıçam deresinde geniş çaplı bir temizlik yaptıklarını belirterek, "Vatandaşlarımızın rahat ve huzuru bizim için önemli. Bunun için Sarıçam deresinde yaklaşık 5 bin 500 metre alanı temizleyerek vatandaşlarımızı rahatsız eden molozlar ve atıklar ekiplerimiz tarafından temizlendi. Sivrisinek üreme merkezleri yok edildi" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kocaispir, "Belediyemiz sorumluluğunda olsun olmasın ilçedeki sorunlara anında müdahale ederek vatandaşların yaşamlarını kolaylaştırmak için çaba göstereceğiz. Çevreyi rahatsız eden, görüntü ve çevre kirliliği oluşturan bütün olumsuzlukları ortadan kaldırmak için çalışacağız. Bilmeliyiz ki, temiz bir dünya temiz bir çevre hem kendimiz, hem de bizden sonra gelecek nesiller için çok önemlidir. Çünkü yaşadığımız kente karşı hepimizin sorumluluğu vardır. Çevre temizliğine karşı herkesin duyarlı olması gerekir” diye konuştu.