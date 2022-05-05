Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Viyana'da

Adana Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri KA102 projesi için Avusturya'nın Viyana kentine giderek 14 günlük staj faaliyeti gerçekleştirdi.

Adana Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019 teklif çağrısı döneminde KA102 Erasmus+ Programı Mesleki Eğitim Öğrenici ve Personel Hareketliliği kapsamında Türkiye Ulusal Ajansına sunulan ve hibe almaya hak kazanan 2019-1-TR01-KA102- 072350 numaralı ve “Okul Öncesi Dönemde Sanatla Eğitim” adlı proje ile ilk hareketliliğini Viyana'da 14 günlük staj faaliyetine katılarak gerçekleştirdi.

Adana Sarıçam Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2019-2022 yılları arasında yürütmüş olduğu “Okul Öncesi Dönemde Sanatla Eğitim” adlı proje ile 20 Şubat - 05 Mart 2022 tarihlerinde Avusturya'nın Viyana kentine gitti. Projenin 1. hareketliliği olan bu etkinliğe Okul Müdürü Mine Özcanlı ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmeni ve aynı zamanda proje yürütücüsü olan Sevim Kiz ve 9 öğrenci katıldı.

“Okul Öncesi Dönemde Sanatla Eğitim” adlı projenin 1. hareketliliğinde sanat eğitimi öğrenciler tarafından anaokulunda staj faaliyeti sırasında işlendi ve çeşitli etkinlikler yapıldı. Bu etkinlikler ile öğrencilerin alanlarında nitelikli staj yaparak mesleki motivasyonlarını, eğitim kalitelilerini, niteliklerini ve öz güvenlerini arttırmaları sağlandı. Böylelikle öğrenciler sanat eğitiminde farklı bakış açısı, yenilikçi ve eleştirel düşünme becerileri kazanma fırsatı elde etti. Proje ile meslek etiği, çalışma hayatı, organizasyon şekilleri, AB'deki çalışma ve yaşam standartları gibi uygulamaları görme imkanı bularak, mesleki gelişim ve değişime uyum sağlamaları ve yeniliklere açık olmaları sağlandı. Ayrıca Viyana kentinin birçok kültürel yapısı ve müzeleri de ziyaret edilerek Viyana'nın kültürel değerlerini daha yakından tanıma fırsatı elde edildi. Projenin 2. Hareketliliği ise Mayıs 2022' de koordinatör ülke Çek Cumhuriyeti Prag'da gerçekleşecek.