Sarıçam'da Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği kursu

Adana'nın merkez Sarıçam ilçesinde Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği kursu açıldı.

Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ve Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında "Akvaryum Balıkları Üreticisi (Akvaryum Balığı Yetiştiriciliği)" konusunda işbirliği yöntemi ile işgücü yetiştirme kursu düzenlenmesi planlandı.

Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, düzenlenecek eğitim ile ilgili Adana Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Ahmet Karaveli ve Sarıçam İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Örtülü arasında protokol imzalandı.

İşgücü Yetiştirme Eğitimi 160 saat olarak düzenlenecek olup, 3 Aralık - 28 Aralık tarihleri arasında yapılacak.