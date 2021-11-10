İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Sarımsak hasadına giden çiftçinin evi yandı

Adana’nın Kozan ilçesinde sarımsak hasadına giden çiftin evi, sobadan çıkan yangında küle döndü.

Adana'nın Kozan ilçesinde sarımsak hasadına giden çiftin evi, sobadan çıkan yangında küle döndü.


Edinilen bilgilere göre, Akarca Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Ünal, eşi ile birlikte sarımsak hasadı için bahçelerine gittiği sırada evlerinde yaktıkları sobadan çıkan kıvılcımlar yangına neden oldu. Fırtına nedeni ile kısa sürede büyüyen alevler evi sararken yoldan geçen Serkan Uğurlu ve arkadaşları yangına bahçe sulama hortumu ile müdahale etmeye çalıştı. Vatandaşlar evde kimse olmadığından emin olmak için kapıyı kırmaya çalışarak dakikalarca seslenirken, haber verilmesi üzerine olay yerine gelen Adana Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin müdahalesi ile yangın tamamen söndürüldü. Yangın sonucu ev küle dönerken, vatandaşların yangına müdahalesi ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.