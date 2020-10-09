İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

"Savaş ve Aşk" kitabında 3 kadını anlattı

Kıbrıs Barış Harekatı’nda Hava İndirme Tugayı’nda takım komutanı olarak görev yapan Tamer Uman’ın ‘Savaş ve Aşk’ isimli kitabı Togan Yayınları’ndan kitapseverlerle buluştu.

Kıbrıs Barış Harekatı'nda Hava İndirme Tugayı'nda takım komutanı olarak görev yapan Tamer Uman'ın ‘Savaş ve Aşk' isimli kitabı Togan Yayınları'ndan kitapseverlerle buluştu.


Savaş sırasında yaşadığı anıları kitap haline getiren ve üç kadının öyküsünü 450 sayfalık kitabında anlatan Tamer Uman, “Kitabımda din, dil, ırk, düşman farkı tanımayan yüreklerin aşkları için ne çılgınlıklar yaptığına tanıklık edeceksiniz. Bu nedenle de kitabın adı "Savaş ve Aşk" oldu. Biri Rum, biri İngiliz ve biri de Kıbrıs Türk'ü olan üç kadının savaş sırasında aynı duyguları paylaşmalarını anlattım” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.