Savaşın çocuklarının okuma azmi

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan sığınmacı çocuklar, Adana'nın Kozan ilçesinde Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Kozan Halk Eğitimi Merkezi'nde meslek sahibi olma hayali ile hayata tutunuyor.

Türkiye'ye destekleri için teşekkür eden öğrenciler, resim defterlerinin sayfalarına mutluluklarını yansıtıyor. Örgün eğitim sistemi dışında kalmış geçici koruma altındaki Suriyeli çocukların eğitim imkânlarına kavuşturulmasına yönelik yürütülen Hızlandırılmış Eğitim Programı (HEP) projesi kapsamında 32 mülteci öğrenci, Kozan Halk Eğitimi merkezinde huzur ve güven ortamı içinde Türkçe öğrenerek adım adım hayallerine ilerliyorlar. Mülteci öğrenciler, huzur ve güven ortamında yaşadıkları Türkiye'de kimi doktor kimi öğretmen olma hayalleri kuruyor.

Kozan Halk Eğitimi Merkezi Türkçe Öğretmeni Ayşe Aktürk, “HEP projesi kapsamında ilçemizdeki mülteci öğrencilerimize A1 seviyesinde Türkçe dersi vermekteyim. Öğrencilerimiz çok azimli ve istekliler. Buda bizi mutlu ediyor. Çok çabuk öğreniyorlar ve buda bizleri mutlu ediyor ”dedi.

Öğrencilerden Türkiye'ye teşekkür

Suriye'nin Hama kentinden gelen Muhammed Salih El Bekri, “Kozan'da okula çalışıyorum. Türkçeyi az biliyorum” dedi.

Bene isimli başka bir öğrenci de ileride öğretmen olmak istediğini ifade ederek, “Türkiye'ye çok teşekkür ederim okulumu çok seviyorum" diye konuştu.

Halk Eğitimi Müdürü Bünyamin Akbulut, okula gitmemiş öğrencilerimizi HEP projesi kapsamında öğrencilerimizi örgün eğitime hazırlıyoruz. 10-12 ve 13-17 yaş grubu öğrencilerimiz kurslarına devam ediyor” diyerek öğrencilerin mutlu olduklarını kaydetti.

Öğrenciler öğretmenleri ile birlikte derslerin yanı sıra resim dersleri ile de hayallerindeki güzellikleri resimlerine yansıtıyor.