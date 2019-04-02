Saygılı: "Adana'nın ev ödevi, nitelikli dönüşüm ve büyümedir"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından yaptığı değerlendirmede, “Şimdi icraat zamanı. Adana'nın ev ödevi; nitelikli dönüşüm, nitelikli büyüme olmalıdır” dedi.

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, 31 Mart Yerel Seçimleri'nin ardından değerlendirmelerde bulundu. Saygılı, konuya ilişkin yaptığı açıklamasında, “Tüm enerjimizi seferberlik anlayışı içinde kalkınmaya odaklanmalıyız. 4 buçuk yıllık kesintisiz icraat döneminde yapısal reformlar ve katma değerli üretimin önünün açılması gerekiyor. Üretim öncelikli ihracat öncelikli yeni ufuklara, yeni hedeflere kilitlenmeliyiz” ifadesini kullandı.

Mesleki eğitimin önemine dikkat çeken Saygılı, Türkiye'nin küresel rekabetler konusunda yerini güçlendirecek adımlar atılması gerektiğini savunarak, bu süreçte üretimi ihracatı istihdamı artıran bir anlayışla dünyanın ilk 10 ekonomisi arasına girmenin hedeflenmesi gerektiğini bildirdi.

Yerel yönetimlerden beklentilerini de dile getiren Başkan Ramazan Saygılı, “Artık seçim bitti, şimdi hizmet zamanıdır. Seçilen değerli belediye başkanlarımız, merkezi yönetimle güçlü koordinasyon ve işbirliği içinde kentimizin kalkınmasına, gelişmesine güçlü bir gayret göstermeli” diye konuştu.

Adana'nın kalkınmasının formülüne de vurgu yapan Saygılı, açıklamasına şöyle devam etti:

“İç barış yerel de başlar bizler aile içinde uyumu yakalayan bir kent olmalıyız. O zaman Adana ya yatırımda gelir Adana'ya turizm de gelir, Adana kalkınır. Adana olarak seçimsiz bu yılları iyi değerlendirmeliyiz Kolektif aklı önceleyen, birlikte hareket edebilen, birlikte düşünebilen, birlikte ortak geleceğe yönelen bir kent olmak için tüm taraflar gayret göstermelidir. Adana olarak; önümüzdeki ev ödevlerine yönelmeliyiz nitelikli dönüşüme nitelikli büyümeye odaklanmalıyız.”