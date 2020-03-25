Saygılı: "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür"

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağını belirtti

Saygılı, yaptığı açıklamada, "gün dayanışma günüdür" vurgusu yaparak korona virüs nedeniyle yaşanan bu zor sürecin Kuvayi Milliye ruhu ile aşılacağından hiç kimsenin şüphesinin olmamasını istedi. Korona virüs ile mücadele kapsamında devlete destek çalışmalarını sürdüren Türk Kızılay'ın sosyal yardım çalışmalarını arttırma kararı aldığını anımsatan Saygılı, "Kızılay, karantina yurtlarındaki yemek dağıtımlarının ve kan bağışı konusundaki çalışmalarının yanı sıra, yaşanan krizden en çok etkilenmesi beklenen toplum kesimlerini desteklemek amacıyla eylem planını sürdürüyor" dedi.

Kurulduğu günden bugüne kadar milletinin karşılaştığı her sorunun aşılmasında devletin yanında yer alan Türk Kızılay'ın korona virüs ile mücadelede de üzerine düşen görevi yerine getirdiğini vurgulayan Saygılı, ülkenin dört bir yanında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Gruplarına da destek sağladığını bildirdi.

Yurt dışından gelen ve 28 noktada karantina altına alınan yaklaşık 11 bin kişiye üç öğün beslenme hizmeti vermeye devam edildiğini belirten Saygılı, 65 yaş üstü veya kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarını da şubeleri ve gönüllüleri eliyle karşıladığını kaydetti.

Kızılay'ın koruyucu hekimlik hizmetleri ile toplumu yeni korona virus salgınına karşı bilinçlendirme eğitimleri düzenlemeye devam ettiğini bildiren Saygılı, "İstanbul ve Ankara Ulusal Kan Bankası Referans Laboratuvarlarındaki korona virüs tanı kapasitesini de Sağlık Bakanlığının hizmetine sunan Kızılay, olası ihtiyaç için Sağlık Bakanlığına 150 şişme Çadır Hastanesi teslim etti" bilgisini verdi.

Saygılı, Kızılay olarak tüm illerdeki Hastanelerin olası ihtiyaçları için ilave 300 adet Sahra Hastanesini de fabrikalarında 24 saat esasına göre imal etmeyi sürdürdüğüne dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Türk Kızılay, olağanüstü dönemler için depolarında hazır bulundurduğu gıda paketlerini 150 bin aileye ulaştıracak. İçerisinde sıvı yağ, çay, şeker, pirinç, kuru fasulye, yeşil/kırmızı mercimek, bulgur, salça, un, zeytin, kaşar peyniri, makarna ve tuz bulunan gıda kolileri, insanların evden sokağa çıkışını da azaltmayı amaçlıyor."

Hijyen malzeme desteği

Kızılay'ın içerisinde şampuan, kolonya, el sabunu, çamaşır suyu, bulaşık deterjanı, arap sabunu, bulaşık süngeri, tuvalet kağıdı, kağıt havlu, diş macunu, diş fırçası, tıraş bıçağı ve tıraş köpüğü bulunan 100 bin hijyen kolisi hazırladığını belirten Saygılı, hijyen setlerinin bu tür malzemelere ulaşmada en büyük sıkıntıyı çeken toplum kesimleri gözetilerek dağıtılacağını söyledi.

Sosyal yardım

Karantina yurtlarında kalanlara verilen yemek desteğinin yanında şehirlerdeki ihtiyaç sahiplerine de sıcak yemek desteği verdiklerini ve bu kapsamda aşevlerinin kapasitesini de arttırdıklarını belirten Sayılı, "Kurban paylarından hazırlanan 1 milyon kutu kavurma konservesi de yurt genelinde ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak. Kızılay ayrıca geçim sıkıntısı çeken 75 bin aileye 400'er TL nakit sosyal destek ödeme yapma kararı aldı" dedi.

Bu olağanüstü dönemde Kızılay olarak tüm imkanlarını seferber ettiklerini belirten Ramazan Saygılı, Adanalılara çağrıda da bulunarak, "Gün birlik olma günü, dayanışma günüdür. Gönülden gönüle köprü kurarak, bu zor günleri atlatalım komşumuzu unutmayalım" dedi.

Saygılı, açıklamasını, Kızılay'ın 152 yıldır milletinin yanında ve her zaman da yanında olmaya devam edeceğini belirterek, "Sağlık Bakanlığımızın olağanüstü çabaları ile virüs kontrol altına alınacak, devletimizin aldığı tedbirlerle de ekonomik yaralar sarılacaktır" ifadeleriyle tamamladı.