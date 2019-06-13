Türk Kızılayı Adana Şubesi, Kızılay'ın 151'inci yaşını ve Kızılay Haftası'nı Gençlik Meyda'nında düzenlediği etkinliklerle kutladı.

Kur-an Tilavati'yle başlayan etkinlik, şehitler ve eski Kızılaycılar için Hatim Dua'sı okunmasıyla devam etti.

Etkinlikte konuşan, Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, "Bir hareket düşün ki kalbinde iyiliği amaç edinmiş. Devletimiz hangi savaşta bulunmuşsa orada yerini almış. Balkan Harbi'nde, Trablusgarp Harbi'nde, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda Kızılay vardı. İlk saflarda Mehmetçik savaşırken, ikinci safta yaraları sarmak için, aş için lokma için Kızılay vardı. Biz böyle kadim bir iyilik hareketinin, ulu bir çınarın temsilcileri olarak geçmişimizi anmak, o kahramanlara rahmet dilemek, onlara müteşekkir olduğumuzu arz etmek ve onların ruhlarını anmak, aynı zamanda da geleceğe bakarken aynı enerji ile iyilik hareketinin neferleri olarak yola devam etmek için varız'' dedi.

Ramazan Saygılı, Adana'nın, Türkiye'nin 1 numaralı kenti olduğunu hatırlattı ve Adana'da Kızılay dostları ile beraber büyümenin, Türkiye'ye iyilik, güzellik ve muhabbet haberleri ulaştırmanın gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Kızılay'ın 151'inci yaşını kutlamak için gelen herkese gönülden teşekkür ettiğini belirten Saygılı, ‘'İyilik bulaşıcıdır, paylaştıkça büyür. Bizler siz değerli Kızılay gönüllüleri ile birlikte büyümeye, dünyaya paylaşmayı öğretmeye devam edeceğiz. Kızılay'ın 151'inci yılı ve Kızılay Haftası kutlu olsun'' şeklinde konuştu.