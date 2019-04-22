Saygılı, Karalar'a Kızılay'ın 2030 vizyonunu anlattı

Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı ve Kızılay Adana Şubesi yöneticileri, Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçilen Zeydan Karalar'ı makamında ziyaret ederek, Kızılay'ın 2030 vizyonu hakkında bilgi verdi.

Saygılı, Başkan Karalar'a Kızılay'ın 2030 vizyonu için planlanan çalışmalar ile ilgili bilgi verdikten sonra, Adana için Büyükşehir Belediyesi ile yapılabilecek işbirlikleri ve ortak projeler konusunda görüş alışverişinde bulundu.

Başkan Karalar ise Kızılay heyetinin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Kızılay'ın Adana'daki, ülke genelindeki ve tüm dünyadaki çalışmalarını taktir ile takip ediyoruz. İnsanlık yararına çalışan bu iyilik hareketiyle biz de yardım eli olmaya hazırız" dedi.

Saygılı, Başkan Karalar'a, kurumun 2030 vizyonu konusunda bilgi vererek, "İyiliği ve güzelliği birlikte çoğaltarak Adanalılarla buluşturacağız. Adanamızın sorunlarını birlikte değerlendirmek ve çözümler üretmek için destekleriniz çok büyük anlam taşıyacak" diyerek, görevinde başarılar diledi.

Saygılı, ziyarette, günün anısına Başkan Karalar'a çiçek ve Kızılay fincanı armağan etti.

Ziyarette; Kızılay Şube Başkanı ve Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, Çukurova Şube Başkanı Yıldıray Özbek, Sarıçam Şube Başkanı Cabbar Konuk, Yüreğir Şube Başkanı Asım Gül ve Adana Şube Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya, Veli Kasap ve Orta Akdeniz Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. Tunçhan Demir bulundu.