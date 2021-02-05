Saygılı: "Kızılay 2030 hedefine gönüllüler ile yürüyor"

Türk Kızılay 2030 Stratejik Planı kapsamında hedefe ulaşmak amacıyla ülke genelinde profesyonel ve gönüllü kadrolarıyla başta gönüllü eğitimi olmak üzere çok çeşitli çalışmalar yürütüyor.

Gönüllü Yönetimi çalışmalarına hız verilerek tüm faaliyet alanlarında gönüllü kazanımı ve gönüllülerin niteliklendirilmesi amacıyla faaliyetler düzenleyen Kızılay'ın Adana'daki gönülleri pandemi kuralları kapsamında bir araya geldi.

Türk Kızılay Adana Toplum Merkezinde gerçekleştirilen eğitime katılan Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Saygılı, gönüllü gençlere hitaben yaptığı konuşmada, Kızılay gönüllüsü olmanın sorumluluklarına dikkati çekti.

Saygılı, Türk Kızılay Toplum Merkezleri ve Çocuk Dostu Programlar Koordinatörlüğünün eğitmenlerine katılan genç gönüllülere Gönüllülük süreçleri ile ilgili bilgi verildiğini belirterek, "Kızılay Gönüllüleri, yaptığımız her çalışmanın süreçlerini bilmeliler ki toplumun diğer kesimlerine hizmetlerimiz ile ilgili doğru bilgi aktarabilsinler. Doğru zamanda doğru aksiyonu alabilsinler. Kızılay olarak koyduğumuz 2030 hedefine gönüllülerimizle birlikte yürüyeceğiz. Bu nedenle de ortak bilinçte olmayı ve ortak dil oluşturmayı önemsiyoruz" dedi.

Saygılı, Kızılay'a gönüllü olmak isteyen herkesin "gonulluol.org" internet sitesi üzerinden başvuruda bulunabileceklerini sözlerine ekledi.