İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Saygılı: "Türk Kızılayı sorunlara çözüm odaklı yaklaşıyor"

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 151’inci yaşını kutlayan “İyilik Hareketi” Kızılay’ın, Adana şubesine iade-i ziyarette bulundu.

Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, 151'inci yaşını kutlayan “İyilik Hareketi” Kızılay'ın, Adana şubesine iade-i ziyarette bulundu.


Aktaş'ı Türk Kızılayı Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi ve Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, Yönetim Kurulu Üyeleri Niyazi Çetinkaya ve Mahmut Nimet Dalkır karşıladı.


Kızılay Adana Şubesi'nin faaliyetlerini yakından takip ettiğini söyleyen Aktaş, Saygılı'dan yapılan organizasyonlar hakkında detaylı bilgi aldı.


Türk Kızılayı'nın, dinamik yapısı sayesinde hızlı organize olabildiğini ve sorunlara çözüm odaklı yaklaştığını kaydeden Saygılı, Aktaş'a Kızılay'ın faaliyetlerini anlattı.


Ziyaretin sonunda Kızılay gönüllüsü iş insanı Niyazi Çetinkaya, Adana Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'a Kızılay rozeti taktı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.