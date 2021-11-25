Saygılı: "Türkiye'nin kurtuluşu üretim ekonomisi"

Platform Adana Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Saygılı, son dönemlerde yaşanan ekonomik gelişmeleri değerlendirirken, “Türkiye'nin kurtuluşunun üretim ekonomisinde” olduğunu bildirdi.

Saygılı, konuya ilişkin açıklamasında, küresel bir çöküş yaşandığını ve dünya sistemlerinin bunu doğru okuması gerektiğini vurguladı. Saygılı, “Gerçekçi reel tezleri hayata geçirmek için var gücümüzle elbirliği ile gayret göstermeliyiz” çağrısı yaptı.

Türkiye'nin kurtuluşunun “Üretim, İhracat, İstihdam” olduğunu belirten Ramazan Saygılı, iş dünyasının moralini bozmadan kapasite arttırmasına yeni yatırımlar yapmasına destek olunması ve önünün açılması gerektiğine dikkati çekti.

Öngörülen yapısal reformlarının hayata geçirilmesi beklentisini dile getiren Saygılı, bunun iş dünyası için moral kaynağı olacağını savunarak, “Ne zaman Türkiye bölgesinde etkin olmaya başlasa, ne zaman kendi milli siyasetini hayata geçirme çalışmalarını sürdürse bir operasyonla karşı karşıya kalıyor” dedi.

Saygılı, sözlerini, “Canı yansa da sağduyusunu Anadolu İrfan geleneğini hiç bırakmayan milletimiz marjinal oyunlara hiç bakmayan aziz milletimizin vakur duruşu çok anlamlı Birlikte başarmalıyız derin milletimiz olan bitenleri ajandasına not ediyor” ifadeleriyle tamamladı.