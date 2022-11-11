SBŞT'den ara tatile özel çocuk oyunları

Ara tatilin ilk oyunu olan “En İyi Arkadaşım” Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde 14 Kasım Pazartesi günü saat 14.00 ve 16.00'de iki seans halinde sahnelenecek. 15 Kasım Salı günü saat 14.00 ve 16.00'da “Mıstık ile Fıstık”, 17 Kasım Perşembe günü saat 14.00 ve 16.00'da ise “Şaşkın Bekçiler” adlı oyunlar çocuklarla buluşacak. 20 Kasım Pazar günü saat 13.00 ve 16.00'da da “Ters Yüz” adlı animasyon filminin gösterimi gerçekleştirilecek.

Ara tatile girecek çocukları Yaşar Kemal Kültür Merkezi'nde sahnelenecek oyunlara davet eden Başkan Akif Kemal Akay, “Eğitim-öğretime kısa bir ara verip dinlenecek olan çocuklarımızı ücretsiz olarak sahnelenecek tiyatro oyunlarımıza bekliyoruz. Oyunlarımızla çocuklarımız hem eğlenecek hem de yaşamın güzelliklerine farklı bakış açıları geliştirerek öğrenecekler. Çocuklarımıza iyi tatiller diliyorum” dedi.