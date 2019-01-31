Sedat Sözlü: "Kulüplerde yöneticilik yapmak zor"

Adana Demirspor ve Ceyhanspor'un eski başkanlarından Sedat Sözlü, kulüplerde yöneticilik yapmanın zor olduğunu söyledi.

Ceyhanspor, Ceyhan Öğretmen Evi'nde 'Birlik ve Beraberlik Gecesi' düzenledi. Gecede konuşan Kulüp Başkanı Tarık Yalçınkaya, mazisi şan ve şeref dolu olan Ceyhanspor'da idareci olmaktan onur duyduğunu söyledi. Yalçınkaya, "Gecemizin düzenlenmesinde maddi ve manevi katkı sunan, gecemize katılan ve katılmayan herkese teşekkür ediyorum. Amacımız birlik ve beraberliği sağlamak, fikir alış verişinde bulunup takımımıza nasıl katkı sunabiliriz düşüncesiyle bu geceyi düzenledik. Başkanlığımız döneminde ilk maçımızda yenilmiş olsak da önümüzdeki karşılaşmalarda futbolcu arkadaşlarımıza ve teknik ekibimize güveniyorum. Daha başarılı bir Ceyhanspor için mücadelemizi sürdüreceğiz" dedi.

Adana Demirspor ve Ceyhanspor'un eski başkanarından Başkanı Sedat Sözlü'de spor kulüplerinde yöneticilik yapmanın zor olduğunu ifade ederek,"Kulüp yöneticileri maddi manevi destek veriyorlar, yaptıkları görev, üstlendikleri mevkiler kuşkusuz ki büyük özveri ister. Ancak özellikle taraftar arkadaşlarımıza şunu söylemek isterim ki, en küçük başarısızlıkta hemen eleştiri bombardımanına tutmak yerine, motive ederseniz takım sahipsiz kalmaz. Para ve zaman harcayan yöneticiler kuşkusuz ki başarısız olmak istemezler ama sporda başarı da başarısızlıkta olur. En küçük başarısızlıkta saldırıya uğradıklarında bu kez yönetici bulmakta takımlar zorlanıyor" dedi.

Geceye katılamayan ağabeyi Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün selamlarını ileten Sedat Sözlü, "Malum yoğun bir seçim süreci çalışması var. Hüseyin Başkan her daim sporun ve sporcunun yanında olmuştur. Kendisi geceye katılamadı ama Ceyhanspor'a 100 bin TL destek vereceğini söyleyerek, geceye katılan herkese selamlarını iletti" diye konuştu.

Geceye katılan Adana Amatör Sporlar Kulübü Federasyon Başkanı Dr. Ahmet Bozan ise, "Adana'nın en büyük ilçelerinden biri olan Ceyhan'ımızın takımının üst liglerde olması en büyük temennimiz" dedi.

Konuşmaların ardından futbolcular, teknik heyet, yöneticiler ve geceye katılan sporseverler müzik eşliğinde sahneye çıkıp oynadılar.