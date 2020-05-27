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Şehidin mezarındaki yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi

Adana’nın Tufanbeyli ilçesinde, cami imamı Ayhan Cerit, Bingöl-Elazığ karayolunda şehit edilen 33 askerden biri olan Jandarma Er Mehmet Tura’nın mezarı başındaki yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, cami imamı Ayhan Cerit, Bingöl-Elazığ karayolunda şehit edilen 33 askerden biri olan Jandarma Er Mehmet Tura'nın mezarı başındaki yıpranan bayrağı yenisiyle değiştirdi.


Yeşilova Mahalle İmam Hatibi ve Diyanet Vakfı gönüllüsü Ayhan Cerit, 24 Mayıs 1993 yılında Bingöl-Elazığ karayolunda şehit edilen 33 askerden biri olan Jandarma Er Mehmet Tura'nın mezarındaki bayrağı yıprandığını gördü. Cerit, yeni bayrak asıp yıpranan bayrağı da şehidin ailesine teslim etti.

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