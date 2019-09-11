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Şehir Hastanesi'nde Dünya Fizyoterapistler Günü kutlandı

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Biriminde, “Dünya Fizyoterapistler Günü” nedeniyle program düzenlendi.


Dünyada 100 yıldan beri var olan fizyoterapistlik mesleğinin sorumluluklarına vurgu yapılan etkinlikte; sağlık sektörünün en önemli alanlarından birinde görev yapan fizyoterapistler, mesleklerine özel günlerini pasta keserek kutladı.


Kutlamaya, FTR Hizmetlerinden sorumlu Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Kübra Demir,Rönesans İşletme Hizmetleri Medikal Destek Hizmetler Sorumlusu Tuğba Demirtaş Kulan, Fimer Proje Yöneticisi Duygu Yeter, fizyoterapistler ve uzman doktorlar katıldı.

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