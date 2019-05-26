Şehit aileleri iftarda buluştu

Adana Emniyet Müdürlüğü "şehit aileleri ile iftar" programı düzenledi.

Polis Evi'nde düzenlenen iftar programı, Vali Mahmut Demirtaş'ın yanı sıra Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mehmet Tümay, İl Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Yusuf Ziyaeddin Cavlak, İncirlik 10. Tanker Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral İsmail Günaydın, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, İl Jandarma Komutanı Albay Gazi Demir, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit aileleri ile yakınlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

İftar programında şehit ailelerinin hal ve hatırlarını soran Vali Demirtaş yaptığı açıklamada, ülkenin bekası, milletin huzuru, birliği ve beraberliğinin korunması yolunda canlarını veren şehitlerin ve gazilerin daima minnetle ve şükranla anılacaklarını söyledi.

Şehit ailelerinin ve yakınlarının daima yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Vali Demirtaş, iftar yemeğinde şehit aileleri ve yakınlarıyla bir arada olmaktan büyük bir onur ve gurur duyduğunu ifade etti.

Vali Mahmut Demirtaş'ın şehit aileleri ve yakınlarının taleplerini de dinlediği iftar programı, şehitlerin ruhlarına dualar okunması, birlik ve beraberlik mesajları verilmesiyle sona erdi.