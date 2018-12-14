Şehit aileleri Vali Mahmut Demirtaş'ı ziyaret etti

Vali Mahmut Demirtaş, şehit ailelerini makamında ağırladı.

İlk olarak şehit Tolga Özdinç'in annesi Havva Özdinç ile kardeşi Emrah Özdinç'in beraberinde Şehit Tolga Özdinç İlkokulu Müdürü Metin Altunkaynak'ı ağırlayan Vali Demirtaş'a okulun öğrencileri tarafından yazılan "Vatan Sevgisi" isimli şiir kitabı tanıtıldı. Şiir kitabını inceleyen Vali Demirtaş, böylesine anlamlı bir projeyi gerçekleştiren öğrencileri ve öğretmenleri tebrik ettiğini belirtti.

Vali Demirtaş'ı daha sonra şehit polis memuru Adem Oğuz'un babası Ali Oğuz ziyaret etti. Misafiriyle bir müddet sohbet etmelerinin ardından, şehit ailelerinin ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, şehitleri rahmetle anarak değerli ailelerinin de onların emaneti olduğunu ve her zaman onların yanında olacaklarını ifade etti.