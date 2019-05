Şehit annesi: "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim"

Fırat Kalkanı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Burak Uçar'ın annesi Zeynep Uçar, Anneler Günü'nde oğlunun kabrini ziyaret etti. Uçar, "Ölmek benim hakkımdı, o bana gelecekti ben ona geldim. Bu mekan onun değil benim olacaktı" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Şehit annesi Zeynep Uçar, 21 Eylül 2016 tarihinde Gaziantep'in Oğuzeli ilçesinde Akçakoyunlu Hudut Bölüğü karşısında sınırdan 7 kilometre içeride mayın temizlenmesi sırasında meydana gelen patlamada şehit olan oğlu Uzman Çavuş Burak Uçar'ın kabrini Anneler Günü'nde ziyaret etti. Oğlunun şehit olduğunu hacda öğrendiğini anlatan anne Uçar, eşi İbrahim Uçar ile birlikte sabahın erken saatlerinde Asri Mezarlık'taki Garnizon Şehitliği'ne geldi. Oğlunun mezarı başında dua eden anne Uçar, oğlunun mezar taşındaki fotoğrafını öperek uzun süre bakıp ağladı. Baba Uçar ise bu anları duygu dolu gözlerle seyretti.

Şehit oğlunun cenaze töreninde de tabutunu sevip “Allahıma şükürler olsun oğlum sen kötü bir yola düşmedin. Bu takdiri ilahidir. Vatan sağolsun. Versinler bana ben de gideyim Hz. Fatıma gibi ordumu koruyayım" diyerek herkesi ağlatan anne Zeynep Uçar, oğlunun mezarı başında da yine yüreklere dokunan sözler söyledi. Anne Uçar, "Ölmek benim hakkım onun değil, o bana gelecekti ben ona değil. Burası benim mekanım olacaktı, onun değil. O daha çok gençti, onun yaşayacağı çok şey vardı" diyerek gözyaşı döktü.

"Ceylanım gitti"

"Ceylanım gitti" diyerek gözyaşı döken şehit annesi şunları söyledi:

"Yavrusunu kaybetmiş bir ceylan gibiyiz. Ceylan nasıl dağdan dağa koşuyorsa biz de koşuyoruz ama hiçbir şey fayda etmiyor. 2.5 yıl önce şehit oldu. Her gün gelmeye çalışıyorum, benim için her gün onun günüdür. Ben ona derdim ki 'Bırak, sen Yusuf'sun ben Yakup'um. Kendine dikkat et, dünya bir yana sen bir yana bırak. Benimle onun bağı bir başkaydı, başka çocuklarım da var ama bununla çok güçlü bir bağımız vardı. Ben onsuz hiçbir adım atmazdım, o da bensiz. 'Sen benim annemsin, ölene kadar sana bakmak boynumun borcu, ben seni kimseye vermem, sen benim anamsın, seni sırtımda taşıyacağım' derdi."

Şehit annesi Uçar, "Ben babamdan öksüz yetim kalmadım. Ben Burak'ımdan öksüz yetim kaldım. Küçücük bir çocuğun nasıl annesi babası gider ortalıkta kalır, ben de öyleyim" diye ağıtlar yaktı.