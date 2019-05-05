Şehit annesini kadın vekiller teskin etti

Hakkari'de sınır bölgesindeki bir üsse PKK/YPG'li teröristler tarafından Irak'ın kuzeyinden yapılan havan atışı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın cenazesi Adana'ya getirildi.

Teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Onbaşı Mehmet Erdoğan'ın (29) naaşı uçakla Adana Havalimanı'na getirildi. Şehidin annesi Emine Erdoğan, sağlık görevlilerinin desteğinde katlanabilir sedye ile havalimanındaki karşılamaya katıldı.

AK Parti Adana Milletvekili, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu ile CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin şehit annesini yalnız bırakmayıp teskin etti.

Karşılamanın ardından şehit cenazesi toprağa verilmek üzere İmamoğlu'nun Sevinçli Mahallesi'ne götürüldü.