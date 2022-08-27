Şehit babası dualarla son yolculuğuna uğurlandı

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesinde dün gece silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden Şehit Serkan Ağca’nın babası Sezai Ağca dualarla son yolculuğun uğurlandı.
Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Ergenuşağı Mahallesinde dün gece silahının ateş alması sonucu hayatını kaybeden Şehit Serkan Ağca'nın babası Sezai Ağca dualarla son yolculuğun uğurlandı.
Kozan Asri Mezarlığında Şehit Serkan Ağca'nın babası Sezai Ağca dualarla son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze merasimine, Kozan İlçe Kaymakamlığı adına Mustafa Sırkıntı, İlçe Emniyet Müdürü Ferdi Büyükatak, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, siyasi parti temsilcileri, Kozan Şehit ve Gazi Aileleri Dernek Başkanı Sümmani Göztaş ve Ağca ailesinin yakınları katıldı. Şehidin yakınları cenaze töreninde "oğluna kavuştun" diyerek göz yaşına boğuldu.
Şehit babası dün gece saatlerinde bahçesine gelen yaban domuzlarını korkutmak ve kovalamak için tüfeğini alıp bahçeye indiği sırada tüfeğin üzerine düşerek ateş alması sonucu hayatını kaybetmişti.