Adana'nın Kozan ilçesinde 19 Eylül Gaziler Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Evladının kabrini ziyaret eden şehit babası, "Geride kalan güvenlik güçlerimizin tırnağına taş değmesin” dedi.

Kozan Şehitliğinde ilçe protokolü tarafından şehitler için Kuran-ı Kerim okundu. Fırat Kalkanı Harekatı'nın 14'üncü gününde, terör örgütü DEAŞ tarafından askeri tanka roketli saldırı sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Ziya Özkozanoğlu'nun ailesi ise oğullarının hasretini güvenlik güçlerine dua ederek, oğullarının kabirleri başında geçirdi.

Şehit annesi Hatice ve babası Mustafa Özkozanoğlu oğullarının kabirlerini sürekli ziyaret ettiklerini, acılarının dün gibi taze olduğunu ifade etti.

Anne Hatice Özkozanoğlu, oğlunu çok özlediğini ama vatan için evladının şehit olmasının gururunu yaşadıklarını kaydetti.

Mustafa Özkozanoğlu, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında ve ülkenin güvenliğinin sağlanması için mücadele eden tüm güvelik güçlerine dualar ettiğini belirterek, “Tırnaklarına taş değdirmesin Rabbim. 6 Eylül'de oğlum Suriye'de şehit oldu. O gün bu gündür bizde buradayız. Allah askerimizin polisimizin tırnağına taş değdirmesin vatanımıza zeval vermesin” dedi.