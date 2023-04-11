Şehit Baki Ünüvar Parkı çocukların hizmetine sunuldu

Adana'nın Kozan ilçesinde Şehit Jandarma Er Baki Ünüvar'ın isminin verildiği pk hizmete sunuldu.

Kozan Belediyesi Park Bahçeler ekipleri, Hacımirzali Mahallesinde yeni park alanı oluşturdu. Şehit Jandarma Er Baki Ünüvar'ın ismini verildiği parkta oturma alanları, yürüyüş yolları, yeşillendirme çalışmaları yapıldı. Mahallede, vatandaşların vakit geçirebileceği çocukların oynayabileceği alan oluşturan belediye ekipleri, yeni parkın yapımını tamamladı. Parkın yapımına Adana Büyükşehir Belediyesi'de oyun gurunu ve spor aletleriyle katkıda bulundu.

Her mahalleye yeni park ve yeşil alanlar kazandırma çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiğini belirten Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan, "Çocukların doyasıya eğlenecekleri oyun alanlarının ve ailelerinin huzurla zaman geçireceği alanların sayısını her geçen gün arttırıyoruz. Şehidimiz Baki Ünüvar'ın adının yaşatıldığı parkımız Hacımirzeli Mahallemize hayırlı olsun” dedi.

Mahalle Muhtarı Hasan Erdoğan ise mahallesine yapılan parktan dolayı Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ve Belediye ekiplerine teşekkür etti.