Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı

Adana'da Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu Polonya ve İspanya'dan Erasmus Plus projesine ev sahipliği yaptı.

Avrupa Birliği Bakanlığı, Avrupa Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı'nın ERASMUS+ Programı Okullar Arası Stratejik Ortaklıklar (KA219) faaliyeti çerçevesinde 2022-2023 yılları arasında çalışmaları gerçekleştirilecek “Let's Use Effectively What We Have” başlıklı Polonya Ulusal Ajansı hibe destekli 2 yıl sürdürülen projede Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu ile birlikte Polonya'dan Szkoa Podstawowa Prof. Adama Wodziczki w Swarzdzu okulu, İspanya'dan C.E.I.P. Fulgencio Ruiz okulu ile çalışmalarını yürütme süreci başladı.

İlk yüz yüze ortak çalışma programı Şehit Ebubekir Durmuş Ortaokulu ev sahipliğinde Adana'da gerçekleştirildi. Sahip olunanları etkili kullanmak adına, okulda yapılan çeşitli çalışmalar ile geri dönüşüm, küresel ısınma, iklim değişikliği ve sürdürülebilirlik konusunda bilgi verildi. Çalışmalar doğrultusunda Çukurova Üniversitesi Ali Nihat Gökyiğit Botanik Bahçesi ziyareti gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucunda elde edilen ürünler açık havada sergisinde tüm okul paydaşları ile paylaşıldı. Okul Müdürü Muhammed Murat Aydın, “Üç ülkeden katılımcı öğrenciler daha yararlanabilir bir dünya elde etmenin mümkün olduğunu yaptıkları çalışmalar ile bizlere gösterdiler. Ayrıca İspanya ve Polonya'dan gelen misafirlerimizi ağırlamanın mutluluğunu yaşadık. Öğrenciler birbirlerini ve kültürlerini karşılıklı olarak tanıma fırsatı da buldu” dedi.