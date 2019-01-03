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Şehit Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adı Adana'da yaşatılacak

Adana’nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin adını kentte yaşatacaklarını söyledi.

Adana'nın Çukurova İlçe Belediye Başkanı Soner Çetin, makamında şehit edilen Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin adını kentte yaşatacaklarını söyledi.


Başkan Çetin, belediye meclis toplantısında, ,“2019 yılından toplum olarak umutluyuz. İnşallah bu umutlarımızın hepsi gerçekleşir ve huzurlu bir yıl geçiririz. 2018 yılı ekonomik olarak da kötü geçti. Umarım yeni yılda tüm bu sıkıntılar atlatılır” dedi.


Geçtiğimiz yılda unutulmayacak acılar da yaşandığına dikkat çeken Çetin, “Belediyemizde yaşanan olayda, çok sevdiğimiz iki çalışma arkadaşımız şehit oldu. Biz onları da görev başında yaşamlarını kaybettiği için şehit sayıyoruz. Ardından Rize İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi makamında şehit edildi. Şehitlerimizin isimlerini ilçemizde yaşatacağız” diye konuştu.


Çetin'in konuşmasının ardından gündem maddelerine geçildi. Denetim komisyonu üye seçimlerinin yapıldığı meclis toplantısında, üyeliğe Mustafa Karakuş, Orçun Sarıgül, İsmail Özgen, Cumali Bülent Gürışık ve Tarık Kılıçarslan seçildi.

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