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Şehit Emniyet Müdürünün cenazesi Adana'ya getirildi

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi’nin cenazesi, havayoluyla Adana Havalimanı’na getirildi.

Makamında uğradığı silahlı saldırı sonucu şehit olan Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin cenazesi, havayoluyla Adana Havalimanı'na getirildi.


Şehidin cenazesini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kent protokolü, askeri erkan ve şehidin yakınları havalimanında karşıladı.


Şehidin naaşının uçaktan indirilip, cenaze aracına konulduğu sırada gözyaşlarına boğulan kızı Almira'yı annesi ve yakınları teskin etti. Verdi'nin eşi Leyla Verdi'nin dirayetli duruşu ise duygulandırdı.


Adana Havalimanı'nda yapılan karşılamanın ardından şehidin cenazesi, Mersin'e götürüldü. Muğdat Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından şehidin cenazesi Akbelen Şehitliği'ne defnedilecek.

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