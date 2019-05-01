Adana'nın Pozantı ilçesinde İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü tarafından organize edilen spor etkinlikleri kapsamında şehit Erhan Konuk anısına futbol turnuvası düzenlendi.

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde bölücü terör örgütü mensupları ile girilen çatışmada şehit olan Özel Harekat Polisi Erhan Konuk anısına düzenlenen turnuvada, her sınıf düzeyinde oluşturulan takımlar birbirleriyle kıyasıya mücadele ettiler. Karşılaşmalarda öğrencilerin centilmenliği elden bırakmadıkları dikkat çekti.

Turnuvanın final maçında onuncu sınıf takımı, on birinci sınıf takımını mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.

Final maçı sonrası şampiyon olan takımın oyuncularına kupa ve madalyaları şehit Erhan Konuk'un babası Fehmi Konuk verdi.

Okul müdürü Cumali Özçelik ve müdür yardımcısı Harun Güçlü, bu etkinlikle öğrencilere sporu daha da sevdirmeyi hedeflediklerini söyledi.